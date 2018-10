Protagonista de Capitán América no volverá a ser parte del film

Evans dijo: "He concluido oficialmente el rodaje de Avengers 4. Ha sido un día emotivo. Interpretar este papel durante los últimos ocho años ha sido un honor. A todos delante y detrás de las cámaras, al público... ¡Gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido.”

En mayo del próximo año, el actor finaliza su debut como Capitán América en Avengers 4.

En una entrevista antes del estreno de "Captain America: The First Avenger" el artista comentó que temía perder su privacidad por la popularidad del personaje y el contrato que había firmado con Marvel para varias películas.

Chris Evans ha formado parte de Marvell, durante una década.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.