Siguen saliendo extractos de la entrevista exclusiva que dio Amber Heard a la cadena NBC. Después de decir que no culpa al jurado por la decisión en el jucio por difamación y que su relación con el actor había sido completamente tóxica, ahora sorprende al confesar que todavía ama a Johnny Depp a pesar de todo lo que pasó.

El clip final de la reunión de la actriz con la periodista Savannah Guthrie del programa 'Today' dejó una frase que aún retumba entre los fanáticos de ambos artistas. Y es que Heard confesó que tiene muchos sentimientos encontrados con su exesposo, Johnny Depp, al que dijo que todavía ama a pesar de lo conflictivo y dañino que fue su relación y después de todo lo que pasó con el juicio por difamación en el que la actriz deberá compesar al actor.

"Todavía lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Y traté lo mejor que pude de hacer funcionar una relación profundamente rota, y no pude", expresó la actriz de Aquaman.

"No soy una buena víctima"

"No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él en absoluto. Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien", explicó la actriz, destacando también que cree que la mayor parte del juicio "se desarrolló en redes sociales", denunciando la gran cantidad de insultos que recibió por parte de la fanaticada de Depp.

Sobre las declaraciones de "total humillación" por parte de Johnny Depp, destacó que no es "una buena víctima". "No soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta. Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera y escuchara sus propias palabras, qué es una promesa de hacer esto".

"Tengo miedo de que, haga lo que haga, diga lo que diga y lo diga como lo diga, cada paso que dé supondrá otra oportunidad para este tipo de silenciamiento. Que es lo que supongo que pretende una demanda por difamación: quitarte la voz", concluyó.