Japonés crea una pantalla que se puede 'lamer' para saborear la comida.

El dispositivo fue apodado "Taste the TV" y fue creado por el profesor japonés Homei Miyashita de la Universidad Meiji, con tal de utilizarse para capacitar a cocineros o sumilleres de forma remota. De ser comercializada, tendría un valor de 100.000 yenes, lo que se transforma en $875.00 dólares.

"El objetivo es hacer posible que las personas tengan la experiencia de algo como comer en un restaurante del otro lado del mundo, incluso mientras se quedan en casa", dijo el profesor a medios de comunicación al imaginar un mundo de "contenido gustativo" descargable.

📺 ‘Taste the TV’: A Japanese professor has developed a prototype lickable TV screen that can imitate food flavors https://t.co/JWVhiU94z1pic.twitter.com/ZgxmfTf1Xn