El parque con habitaciones-esfera que flotan sobre el agua

El Huis Ten Bosch se encuentra al sur de Japón, en Sasebo, y estos días han logrado situarlo en el mapa tras el anuncio de sus nuevas cápsulas en forma de esfera, con capacidad para 2 o 3 personas y 28 metros cuadrados de espacio dividido en dos plantas. Ofrecen dos habitaciones con cama, un baño con ducha e incluso una zona en forma de salón (con un sofá cama, en caso de que venga alguna persona más).

Japan will put its floating capsule hotel rooms into service this summer. The room's upper level functions as an observation deck while the lower level is for accommodation, and can house two guests https://t.co/AGuQxZ0Rn4pic.twitter.com/7meXiRVv8V