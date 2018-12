Subasta de recuerdos y joyas de Sinatra atrae $9.2 millones en Nueva York

El 99% de los lotes disponibles fueron subastados, en la ciudad y en internet, entre 300 postores de más de 30 países, anunció el viernes la casa de subastas.

La venta incluyó decenas de artículos que formaron parte de la historia de 22 años de matrimonio de la pareja -obras de arte y muebles de sus casas en Palm Springs, Los Ángeles y Malibú-, así como guiones y libretos.

El objeto más caro fue un enorme anillo de compromiso confeccionado con un diamante de 20 quilates con el que Sinatra sorprendió a Barbara en el fondo de una copa de champán. La pieza se vendió en 1,7 millones de dólares, detalló Sotheby's.

Muchos de los artículos obtuvieron montos significativamente mayores que sus estimaciones de preventa.

Incluido un retrato de Sinatra por Norman Rockwell, que el cantante encargó y fue vendido por 687.000 dólares, y un guión de "From Here to Eternity", la película por la que ganó un Oscar, que alcanzó los 35.000 dólares.

La chaqueta del "Equipo de bebedores estadounidense" (USA Drinking Team) con la inscripción de "Entrenador" que Sinatra usaba en salidas nocturnas por la ciudad con sus amigos alcanzó los 35.000 dólares, 70 veces su valor estimado de 500 dólares.

Una placa de policía que le fue otorgada a Sinatra por el condado de Essex en Nueva Jersey con la inscripción "Presidente de la junta, Frank Sinatra", se fue por 18.750 dólares y un yarmulke (kipá) hecho a mano adornado con el nombre de Frank obtuvo 9.375 dólares.

De los recuerdos que rememoran la amistad de Sinatra con cada presidente de Estados Unidos, desde Harry Truman hasta Bill Clinton, una fotografía a color dedicada por Gerald Ford, Richard Nixon, Jimmy Carter y Ronald Reagan se vendió por 68.750 dólares.

Hijo de inmigrantes italianos y nacido en Nueva Jersey en 1915, Sinatra fue uno de los artistas más queridos del siglo XX con éxitos como "Extraños en la noche", "Mi camino" y "Todo o nada en absoluto".

Primero se casó con su novia de la adolescencia Nancy Barbato (1939-1949), con quien tuvo tres hijos, luego, con las estrellas de Hollywood Ava Gardner (1951-57) y Mia Farrow (1966-68). Con Barbara, quien murió el año pasado, se casó en 1976.