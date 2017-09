Jennifer López y Marc Anthony, unidos para ayudar a Puerto Rico y otras islas

Jennifer López publicó hoy en su cuenta de Instagram un video en el que anima a la gente a donar dinero para una iniciativa de la primera dama de la isla, Beatriz Roselló, y también otro de Marc Anthony en el que hace el mismo llamamiento.

La actriz y cantante grabó su video a primeras horas de hoy, con la cara lavada y el pelo recogido en un moño, tras una función de su espectáculo permanente "All I Have", en el auditorio The Axis, del Hotel Planet Hollywood, en Las Vegas.

Tanto ella como Anthony, que se refiere a Puerto Rico como "mi isla", piden apoyar y hacer donaciones al programa de ayuda creado por la primera dama puertorriqueña, Unidos por Puerto Rico. María ha creado un "terrible daño y devastación" a Puerto Rico y otras islas del Caribe, "tu ayuda es clave", dice el salsero neoyorquino en su mensaje hablado íntegramente en español.

El huracán tocó tierra el miércoles en Puerto Rico con vientos de 250 km/h e intensas lluvias, marejadas y tornados y, según cifras oficiales, ha causado al menos 12 muertos.

María ha dejado sin electricidad a casi la totalidad de los 3,5 millones de habitantes de Puerto Rico y provocado el desbordamiento de varios ríos. Marc Anthony recuerda que solo unos días antes de María, Puerto Rico fue afectado por Irma, un huracán también de fuerte intensidad, y que cuando llegó el segundo, estaban refugiados en tierras boricuas evacuados de otras islas de las Antillas tocadas por el primero.

López, que habla en inglés y en español en su video, señala que la devastación creada por Irma y María "es imposible de creer". Ella y sus primos -dice- todavía no han logrado tener noticias de sus familiares la isla. "Puerto Rico nos necesita", subraya López, quien pide a la gente ayuda para "reconstruir nuestra isla y el Caribe". "Los quiero y nuestras oraciones están con ustedes", concluye en español.

López y Anthony se casaron en junio de 2004, solo unos meses después de que ella rompiera con Ben Affleck, y se divorciaron en junio de 2014. La pareja tiene dos hijos gemelos, Maximilian David y Emme Maribel, nacidos en febrero de 2008.