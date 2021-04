Mariano Rivera aconseja a 'Sech' y le cuenta sobre el significado del número '42'

Mariano Rivera, miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, tuvo un encuentro con su compatriota 'Sech' como parte del estreno de '42' el álbum donde el artista del género urbano rinde homenaje a la leyenda de los Yankees de Nueva York.

En un vídeo de más de 30 minutos, que Carlos Isaías Morales, nombre de pila del cantante, compartió en sus redes sociales, se puede ver ambos exponentes de nuestro país compartir de forma amena y distendida.

Contaron sus inicios, tanto en el béisbol como en la música, mientras que 'Sech' le pregunta a Mariano sobre el origen del número '42'.

"Yo no escogí el '42' a mí me lo dieron, cuando subí a Grandes Ligas me dieron el '58', luego me bajaron y me subieron nuevamente y me dieron el '42'", cuenta Mariano.

"No sabía el significado del número '42', comencé a entender el significado del número cuando comenzaron a retirarlo. Comencé a indagar, comencé a investigar, comencé a preguntar. Entendí que era por Jackie Robinson... Fue una bendición, Dios permitió que terminara yo con ese número".

En una parte de la nota, Mariano aprovecha para aconsejar al cantante sobre el amor.

“La persona que esté contigo tiene que entender el proceso de lo que tú eres… sino entiende lo que tu haces va a ser difícil, en vez de ser una bendición va a ser una guerra”, señaló.

De igual forma, el astro del béisbol habló de la importancia de reconocer sus orígenes.

“Para mí, el ser panameño es todo, es una patria, una familia… todas mis raíces vienen de Panamá, todo lo que soy es Panamá. Estoy por acá, pero en estos días fríos quiero salir corriendo para Panamá, es donde están mis raíces, mis costumbres, mi gente, mi pueblo, mis buenos modales, mis malos modales, es Panamá”, manifestó Rivera.