Nacho Cano regresa a los escenarios tras 22 años, en el festival Sonoroma

Cano, quien formó parte de Mecano junto a Ana Torroja y José María Cano hasta su disolución en 1998, interpretará canciones acompañado por distintos artistas y "grandes amigos del festival", cuyos nombres no han sido anunciados.

Los asistentes podrán escuchar de nuevo títulos como "Hoy no me puedo levantar", "Me colé en una fiesta", "La fuerza del destino", "Barco a Venus" y "El 7 de septiembre".

Será un concierto "único y especial" en el Sonorama Ribera, según explicó a Efe el director de este encuentro musical, Javier Ajenjo, quien avanzó que podría celebrarse el sábado 10 de agosto pero que está por confirmar.

"Estamos muy satisfechos de haber conseguido algo que no era fácil, oír de nuevo las canciones de Mecano después de veintidós años, y va a ser en nuestro festival, que precisamente cumple veintidós años este año", detalló Ajenjo de un festival que se desarrollará del 7 al 11 de agosto.

Sobre las negociaciones llevadas a cabo para conseguir este concierto "estrella", Ajenjo explicó que se ha trabajado a fondo y con cariño hasta que Nacho Cano "se ha ido motivando" y entrando en esta propuesta "con gran intensidad".

El concierto va a ser único, no solo por la presencia de este artista sino también porque va a estar acompañado en la parte vocal por amigos del festival, cabezas de cartel de este año y músicos que han estado en otras ediciones.