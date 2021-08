Fallece la Dra. Ana Sánchez Urrutia, pilar de Bioética en Panamá

Este miércoles 4 de agosto se conoció las triste noticia del fallecimiento de la Dra. Ana Sánchez Urrutia, quien destacó por sus aportes para el avance de la Bioética dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) lamentó profundamente la pérdida física de Sánchez Urrutia.

Sánchez Urrutia se incorporó en el 2019 al Comité de expertos sobre edición genómica de la Organización Mundial de la Salud denominado "Worth Health Organization Expert Advisory Committee on Developing Global Standards for Governance and Oversight Human Genome Editing".

Una gran pérdida para la SENACYT y nuestro país. Ana nos dio siempre lo mejor de sí, nos hará falta. Acompañamos a la familia Sánchez-Urrutia en estos difíciles momentos. https://t.co/Ftwr92mjFH — Eduardo Ortega-Barria (@EOrtegaBarria) August 4, 2021

El Dr. Eduardo Ortega, secretario nacional de la Senacyt, manifestó que: “Una gran pérdida para la Senacyt y nuestro país. Ana nos dio siempre lo mejor de sí, nos hará falta. Acompañamos a la familia Sánchez-Urrutia en estos difíciles momentos”.

Comité Nacional de Bioética de la Investigación de Panamá, Organismo autónomo e independiente adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), manifestó en sus redes sociales que: “Con profundo dolor honramos en este día la memoria de la Dra. Ana Sánchez, fundadora de este comité y pilar de la ética de la investigación en nuestro país. Nuestros pensamientos están hoy con su familia y amistades más cercanas”.