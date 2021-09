Tres restaurantes panameños figuran en la prestigiosa lista '50 Best Discovery'

Tres restaurantes de Panamá han sido incluidos en el listado “50 Best Discovery” una base de datos de comida y bebida, que selecciona a los mejores a nivel mundial. Veamos.

Maito, Fonda Lo Que Hay y A Mano, han sido los tres restaurantes panameños recientemente incluidos en la lista “ 50 Best Discovery”, una extensión de la clasificación anual “ 50 Best Restaurants and bars”, prestigiosa guía que reconoce a los mejores locales alrededor del mundo.

Según Mario Castrellón, propietario de Maito, para Panamá es una gran noticia y agrega que es muy bonito que hayan podido entrar otros dos locales en la lista, lo que quiere decir que cada vez Panamá está teniendo más fuerza en el mundo gastronómico.

Por su parte , José Olmedo Carles, siente felicidad porque significa que alguien está viendo todo el trabajo que hacen.

Comenta que más que felicidad para él, lo siente por su equipo, que ha creído en él, en sus ideas, “sobre todo en este periodo de tiempo tan difícil que seguimos viviendo”.

Por otra parte, consideran que están haciendo una labor turística, ya que a través de los 12 años que tienen de existencia han tratado de definir la gastronomía panameña a través de todas las influencias que hay en el país y todas esas culturas que han sido parte de la construcción del país.

Nosotros mezclamos todos esos sabores y nos enfocamos mucho en el mar, pero utilizando técnicas mundiales”, afirma Castrellón.

El chef José Olmedo Carles, por su parte cuenta que Fonda Lo que Hay nació de un accidente y que ha ido evolucionando hasta convertirse en lo que es en la actualidad.

La define como una cocina que habla de Panamá y que busca enfocarse o inspirarse en todo lo que conlleva la palabra Panamá, influencias tradiciones, platos, historias, elementos, personas, es por eso que no es cocina panameña.

El tercer local que ingresó en el listado fue A Mano, en la categoría de bar. Los chefs pidieron a las personas que salgan a probar y disfrutar de todos los sabores que ofrece la cocina panameña.

Desde Ciudad de México hasta Singapur, pasando por Panamá, la iniciativa “ 50 Best Discovery” busca expandir el alcance y promocionar las cocinas y barras que tienen el potencial de crecimiento y que ofrecen calidad a sus comensales.