Fiestas Patrias: Albrook con alta frecuencia de pasajeros hacia el interior del país

Fiestas Patrias impulsa el movimiento de pasajeros en la Terminal de Albrook, con un incremento superior al registrado en 2025, según su director de Operaciones.

Ciudad de Panamá/La celebración de las Fiestas Patrias ha generado un notable incremento en el movimiento de pasajeros en la Terminal Nacional de Transporte de Albrook, donde cientos de panameños se desplazan hacia diferentes puntos del interior del país para reencontrarse con sus familiares y disfrutar de los días libres.

Durante este lunes, los pasillos y las ventanillas de la terminal registraron una importante afluencia de viajeros, principalmente con destino a las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, aunque también se reportó un aumento en las rutas hacia Veraguas, Azuero y otros sectores del país.

Abraham Riega, director de operaciones de la Terminal de Albrook, indicó que durante el fin de semana se registraron incrementos de pasajeros y que las expectativas para este lunes apuntaban a superar el 25 % de aumento. Asimismo, destacó que el movimiento se ha mantenido por encima de los registros de 2025.

Uno de los aspectos más notorios ha sido la ocupación de los autobuses, que están saliendo prácticamente a su máxima capacidad y regresando a la terminal para recoger nuevos pasajeros sin largos periodos de espera. Este comportamiento contrasta con semanas anteriores, cuando algunas rutas registraban una menor demanda tras los acontecimientos relacionados con el sismo.

Entre los viajeros, muchos señalaron que aprovechan estos días para visitar a sus padres y otros familiares a quienes tenían meses e incluso años sin ver. Otros optaron por trasladarse al interior para descansar, compartir en familia y participar en las actividades propias de las festividades patrias.

La terminal mantiene sus operaciones para atender la demanda de pasajeros, con algunas rutas que continúan ofreciendo salidas hasta horas de la medianoche. Las autoridades operativas recomiendan a los usuarios tomar previsiones y organizar sus viajes con anticipación ante el incremento de viajeros durante estos días festivos.

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