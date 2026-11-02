Entre homenajes y llamados a la solidaridad, Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas recuerdan a sus difuntos

En Bocas del Toro, docentes se sumaron a las visitas a los camposantos; en David se pidió apoyo para los afectados por el terremoto, mientras Santiago recibió a las familias pese a las afectaciones en la capilla de su cementerio.

Santiago, Veraguas/Con flores, misas y romerías, familias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas recordaron a sus seres queridos este lunes 2 de noviembre, Día de los Difuntos. La jornada también estuvo marcada por homenajes a quienes contribuyeron a la vida nacional y mensajes de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

En Bocas del Toro, cientos de personas acudieron a los cementerios municipales para visitar las tumbas de sus familiares y colocar ofrendas florales. Como parte de la conmemoración, se celebró una misa en memoria de los fallecidos y de su aporte a la provincia.

El sacerdote de la iglesia Santa Isabel de Hungría explicó que acompañaría a las familias durante sus visitas a los camposantos, con oraciones y la bendición de las sepulturas. “Hoy vamos a acompañar a las familias, a las personas que van a los cementerios”, manifestó.

Docentes también participaron en representación de sus escuelas y colegios. Una de las educadoras indicó que, junto al sacerdote, tenían previsto trasladarse al cementerio de Finca 11 para continuar los homenajes.

En Chiriquí, un llamado a compartir

En David, los actos comenzaron con una misa solemne en la catedral, presidida por el obispo de la diócesis, Luis Enrique Saldaña Guerra. El catedrático universitario Rafael Bolívar Aguilar fue el orador de fondo de la conmemoración.

Durante la jornada se llamó a mantener la solidaridad con las familias de las provincias centrales que sufrieron pérdidas por el terremoto. Los mensajes destacaron la importancia de compartir con quienes necesitan ayuda y de actuar con precaución ante los riesgos sísmicos.

También se exhortó a realizar las visitas a los cementerios con responsabilidad y a dedicar la fecha al recuerdo y la reflexión.

Tras la eucaristía, se realizó una romería hacia el cementerio municipal de David, donde las autoridades colocaron ofrendas florales en homenaje a los soldados de la Independencia y de la Guerra de Coto, así como a los miembros del Cuerpo de Bomberos caídos en el cumplimiento del deber.

Santiago mantiene sus homenajes

En Veraguas, el cementerio municipal de Santiago fue escenario de desfiles y actos protocolares en los que las autoridades resaltaron la contribución de los santiagueños y veragüenses a la vida nacional.

Mientras se desarrollaban las actividades, las familias llegaron para adornar las tumbas de sus seres queridos. El alcalde de Santiago explicó que las afectaciones del camposanto se concentraron en el área de la capilla y que las restricciones abarcaban pequeños sectores.

“Las personas están llegando, están adornando las tumbas de sus seres queridos”, expresó el alcalde, quien destacó el significado de esta fecha para la población.

Con información de Luis Alberto Palacios, Demetrio Ábrego, Ney Castillo.