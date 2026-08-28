Ciudad de Panamá/La Autoridad de Aseo mantiene una moratoria con descuentos que inició el 15 de julio y se extenderá hasta el 30 de septiembre.

El director Ovil Moreno detalló que la recaudación ha sido lenta, alcanzando apenas medio millón de dólares frente a una deuda total de 120 millones de dólares. De este monto, el sector residencial debe 99 millones, el sector comercial 20 millones y el sector gubernamental alrededor de 700 mil dólares, cifra que ha disminuido por los pagos recientes de las instituciones.