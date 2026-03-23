Avanza construcción de puentes zarzos en la comarca Ngäbe-Buglé tras décadas de espera
De acuerdo con información compartida por las autoridades, el plan contempla una primera fase de 50 puentes, cuya ejecución ya está en marcha, seguida de una segunda etapa que elevaría la cifra total a 100 estructuras en la región.
Ciudad de Panamá, Panamá/La construcción de puentes zarzos en la comarca Ngäbe-Buglé avanza como parte de un proyecto largamente esperado por comunidades que, durante décadas, han enfrentado dificultades para movilizarse y cruzar ríos caudalosos, especialmente durante la temporada lluviosa.