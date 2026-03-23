Semana Santa en el Casco Antiguo: Tradición que crece con ocho procesiones este año

El Viernes de Dolores marca el inicio de las procesiones. Este año se incorporan ocho procesiones en total, con novedades que buscan enriquecer la experiencia de peregrinos y turistas.

Ciudad de Panamá/Ricardo Gago, de la Asociación de Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo, confirmó que este año la celebración de Semana Santa en el sitio histórico contará con dos nuevas andas y una expectativa de hasta 250 mil visitantes.

"Nosotros iniciamos este caminar por todo el tema de las iglesias hace 14 años. Este año tenemos 10 años de haber vuelto otra vez a este caminar en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá", manifestó Gago.

El Viernes de Dolores (27 de marzo) marca el inicio de las procesiones. Este año se incorporan ocho procesiones en total, con novedades que buscan enriquecer la experiencia de peregrinos y turistas.

Una de las nuevas andas representa a Cristo crucificado. Fue elaborada en Córdoba, España, por el tallador Jorge Domínguez, y tardó dos años y medio en completarse.

"Es un anda nueva, una de las más grandes, tanto en largo como en ancho", explicó Gago. La pieza cuenta con un mecanismo especial: la cruz mide seis metros de altura, pero mediante una polea interna puede bajar a 4.2 metros para ingresar a la Catedral Basílica.

Andas donadas y participación comunitaria en las procesiones

Gago destacó que todas las andas e imágenes son donadas por familias panameñas. "Es muy importante que las personas sepan que todas nuestras andas y todas nuestras imágenes son donadas", enfatizó.

La segunda nueva anda representa La Última Escena. También fue creada en Córdoba y es fruto de la unión de 13 familias panameñas que iniciaron el proyecto en abril de 2024.

Esta anda tendrá una salida especial: partirá desde el interior de la Catedral Basílica el Jueves Santo a las 7:00 p.m., tras la ceremonia del lavatorio de los pies presidida por Monseñor Ulloa.

"Cuando termina la ceremonia, el jueves se abren las puertas y ahí inicia la procesión. Bajamos desde una rampa especial que se tuvo que construir", detalló Gago.

Sobre los costaleros, el representante indicó que desde hace varios años participan hombres y mujeres. "Las andas pesan muchísimas libras. El peso se va repartiendo entre todos. Tratamos de que los costaleros tengan el tamaño adecuado desde la vara hacia el piso, para que sea justo para todos", explicó.

El año pasado, la Semana Santa en el Casco Antiguo reunió a aproximadamente 230,000 personas. "Nuestra meta de este año es un 10% más. Ojalá lleguemos a las 250 mil", comentó Gago.

Lo que hace única a esta celebración es la concentración de siete templos en un área reducida. "Es un lugar muy diferente porque tú vas caminando y encuentras una iglesia, sigues caminando y encuentras otra", señaló.

Durante la Semana Santa, las iglesias permanecen abiertas de forma continua. "El Jueves Santo abrimos las iglesias a las siete de la mañana y cerramos el viernes a las tres de la madrugada. Y todavía a esa hora hay muchísima gente en el casco", añadió.

Este año habrá dos procesiones el Jueves Santo: La Última Cena, con salida desde la Catedral, y Jesús Nazareno, a la medianoche. "Estamos introduciendo algo nuevo dentro de la Semana Santa", concluyó Gago.

Del 27 de marzo al 5 de abril, celebra la Semana Santa en vivo con la transmisión especial desde el Casco Antiguo a través de TVN y todas nuestras plataformas digitales.