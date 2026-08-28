Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha emitido un nuevo Aviso de Prevención por lluvias y tormentas significativas que estará vigente desde las 3:00 a.m. de este viernes 28 de agosto hasta las 11:59 p.m. del próximo lunes 31 de agosto. La medida abarca todo el territorio nacional y las zonas marítimas, ante un escenario meteorológico que promete ser activo durante el fin de semana.