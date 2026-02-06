'Cholo Chorrillo', el panameño que dirigía desde Panamá una red de envío de drogas a Estados Unidos
Ciudad de Panamá/Durante años, su nombre circuló en informes policiales y expedientes judiciales como una pieza clave del narcotráfico regional. Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, señalado como cabecilla de la pandilla panameña Baghdad, operaba desde Panamá una estructura criminal dedicada al envío de drogas hacia Estados Unidos, una actividad que finalmente lo llevó a ser condenado por un tribunal federal estadounidense por narcotráfico internacional.