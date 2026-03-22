Niños, jóvenes y adultos participaron en esta actividad que llenó el cielo de colores, en medio de risas y entusiasmo. Para muchos asistentes, el evento representó una oportunidad para compartir en familia y aprovechar espacios recreativos en la comunidad.

La Chorrera, Panamá Oeste/La creatividad, la tradición y un ambiente familiar marcaron el Festival de Cometas y Pandero, celebrado este domingo 22 de marzo en el distrito de La Chorrera, donde decenas de familias se dieron cita para disfrutar de una jornada al aire libre impulsada por el viento y la alegría.