Fundación Ayoudas Panamá: El giro inesperado en la niña Karen Cajar
La esperanza es lo último que se pierde y así lo aplicó una familia en Santa Isabel, en la 24 de diciembre. Tienen una niña con una enfermedad rara que pertenece a la Fundación Ayoudas Panamá, que debido a su diagnóstico no podía caminar, pero una cirugía le ha cambiado la vida.
Ciudad de Panamá/Han pasado 2 años, desde que TVN Noticias, presentó la historia de Karen Cajar, una adolescente de 14 años que desde los 5 años sufre una serie de trastornos relacionados a una enfermedad rara denominada distonía asociada a kmt2b autosónico dominante, que afecta sus extremidades, cervical y le provoca discapacidad intelectual.
En aquel entonces Karen estaba perdiendo poco a poco su movilidad, al mismo tiempo que perdía esa gran esperanza de volver a caminar.
El año pasado, esta niña fue intervenida quirúrgicamente con la ayuda de especialistas, aliados a la fundación Panamá y ahora su vida ha dado un giro inesperado. Karen ha comenzado a caminar.