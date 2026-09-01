En el Valle de Urracá, distrito de San Miguelito, una familia necesita ayuda con urgencia. A través de la Fundación Ayoudas Panamá, pudimos conocer que cuatro de sus integrantes padecen una misma enfermedad rara, que obliga a que al menos dos de ellos sean dializados todas las semanas.

Ciudad de Panamá/Conectado a un monitor de diálisis, así encontramos a Beliz Gómez, un joven que hace unos días cumplió la mayoría de edad, pero que desde hace 4 años fue diagnosticado luego de un accidente cerebrovascular con una enfermedad rara denominada síndrome de Alport, un trastorno genético hereditario que le afecta los riñones, audición y visión.

Beliz debe dializarse todos los días hasta que pueda recibir un trasplante de riñón.

La situación que atraviesa esta familia es crítica, porque Beliz no es el único que la padece. 4 meses después de su diagnóstico, 2 de sus hermanos de 9 y 13 años fueron diagnosticados con el síndrome de Alport y un año más tarde su mamá. Ella también se dializa 3 días a la semana.

Los sueños de estos jóvenes son muchos. Beliz y su hermanito Jahdiel, a pesar de su condición, no pierden la esperanza de mejorar su calidad de vida. Beliz incluso confecciona piñatas para ayudar a sus padres.

Pero hay algo más y la incertidumbre diaria que se apodera de toda la familia, porque viven en una vereda donde predomina la rivalidad entre pandillas, y donde han quedado en varias ocasiones en medio del fuego cruzado.

Esta familia es muy creyente de Dios, por lo que no pierde la fe de mejorar su calidad de vida muy pronto.