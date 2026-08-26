Panamá/El gobierno nacional ha declarado el estado de emergencia ante el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, catalogado como "muy fuerte" por la NOAA. Luz Graciela Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHA), explicó que esta decisión busca atender dos frentes: el exceso de lluvia en el Caribe y, crucialmente, la "disminución importante" de precipitaciones en el Pacífico. Los registros validados muestran un déficit de lluvias de hasta un 60% en esta vertiente, una cifra que supera incluso las proyecciones iniciales.