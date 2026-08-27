Ciudad de Panamá/El fenómeno de El Niño y los cambios en el comportamiento del clima amenazan con encarecer varios alimentos en el país.

Según explicó Yoris Morales, representante de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá, la falta de lluvias suficientes y la presencia de fuertes brisas en las zonas productivas están afectando directamente el desarrollo de los cultivos, imposibilitando la floración y reduciendo las hectáreas sembradas en las tierras altas, en la provincia de Chiriquí.