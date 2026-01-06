La normativa establece que todos los servidores públicos deben presentar este documento, desde el presidente de la República, vicepresidentes, ministros y viceministros, hasta magistrados, diputados, directores de entidades autónomas y semiautónomas, así como funcionarios responsables del manejo de fondos del Tesoro Nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Funcionarios de distintos órganos del Estado continúan acudiendo a las instalaciones de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), ubicadas en Paseo del Prado, frente al edificio de la Administración del Canal de Panamá, para cumplir con la presentación de la declaración jurada de intereses particulares, tal como lo establece la Ley 316 del 18 de agosto de 2022, que regula los conflictos de intereses en la gestión pública.