Idaan aumenta profundidad de perforación de pozos en Coclé ante retos de la temporada seca
Las autoridades regionales del Idaan explicaron que, como parte de las acciones para enfrentar las condiciones de la temporada seca, personal técnico mantiene la verificación de las plantas potabilizadoras y trabaja en la identificación de nuevas fuentes de agua.
Coclé/La búsqueda de nuevas fuentes de agua subterránea se ha vuelto más compleja en Coclé, donde el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) ha tenido que aumentar la profundidad de las perforaciones para encontrar caudales que permitan mantener la operación de los acueductos.