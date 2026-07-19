Las autoridades regionales del Idaan explicaron que, como parte de las acciones para enfrentar las condiciones de la temporada seca, personal técnico mantiene la verificación de las plantas potabilizadoras y trabaja en la identificación de nuevas fuentes de agua.

Coclé/La búsqueda de nuevas fuentes de agua subterránea se ha vuelto más compleja en Coclé, donde el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) ha tenido que aumentar la profundidad de las perforaciones para encontrar caudales que permitan mantener la operación de los acueductos.