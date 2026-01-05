Un violento hecho registrado en el sector de Naos, corregimiento de Barrio Balboa, en el distrito de La Chorrera, dejó como resultado seis personas privadas de libertad, presuntamente por un grupo conformado por nueve individuos, entre ellos un menor de edad, según informaron las autoridades judiciales.

De acuerdo con las investigaciones, el incidente ocurrió el 2 de enero, cuando las víctimas se encontraban participando en una fiesta. En ese momento, varios sujetos armados irrumpieron en la residencia, derribaron la puerta y se llevaron por la fuerza a seis personas, trasladándolas a otra vivienda del mismo sector