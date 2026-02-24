Inadeh apuesta por formación técnica para impulsar la empleabilidad en Panamá
La directora de la entidad, Yajaira Pitti, destacó que la institución cumple 20 años como ente rector de la formación profesional en Panamá y aseguró que el plan de trabajo se enfoca en tres ejes: infraestructura, fortalecimiento institucional y actualización académica.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano anunció la ampliación de su oferta académica y el fortalecimiento de su infraestructura con el objetivo de responder a la creciente demanda de capacitación técnica y mejorar la empleabilidad en el país.