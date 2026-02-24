La directora de la entidad, Yajaira Pitti, destacó que la institución cumple 20 años como ente rector de la formación profesional en Panamá y aseguró que el plan de trabajo se enfoca en tres ejes: infraestructura, fortalecimiento institucional y actualización académica.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano anunció la ampliación de su oferta académica y el fortalecimiento de su infraestructura con el objetivo de responder a la creciente demanda de capacitación técnica y mejorar la empleabilidad en el país.