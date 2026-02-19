Mayer Mizrachi proyecta ampliar el carnaval capitalino y atraer más turismo internacional en futuras ediciones

El evento, que se desarrolló durante cinco días en la Cinta Costera, reunió a más de 330 mil personas, según cifras municipales, superando registros de años anteriores y consolidándose como una de las principales actividades masivas del país.

Festival Carnavlístico en la Cinta Costera

Ciudad de Panamá, Panamá/La Alcaldía de Panamá proyecta ampliar el carnaval capitalino con miras a las próximas ediciones, con el objetivo de posicionarlo como un producto turístico internacional y aumentar la llegada de visitantes extranjeros durante estas fechas. Así lo adelantó el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, al hacer un balance del reciente festival carnavalístico celebrado en la ciudad.

carnavales Mayer Mizrachi
