El evento, que se desarrolló durante cinco días en la Cinta Costera, reunió a más de 330 mil personas, según cifras municipales, superando registros de años anteriores y consolidándose como una de las principales actividades masivas del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Alcaldía de Panamá proyecta ampliar el carnaval capitalino con miras a las próximas ediciones, con el objetivo de posicionarlo como un producto turístico internacional y aumentar la llegada de visitantes extranjeros durante estas fechas. Así lo adelantó el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, al hacer un balance del reciente festival carnavalístico celebrado en la ciudad.