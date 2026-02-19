Shakira sorprende con su reacción al ver una foto de Gerard Piqué en pleno concierto

La gira mundial de la colombiana no solo está marcando récords de asistencia, también está generando momentos virales que dominan la conversación digital.

Durante su presentación en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González de San Salvador, un gesto espontáneo de la artista al ver imágenes de su expareja, Gerard Piqué, se convirtió en tendencia global en cuestión de horas.

El episodio ocurrió cuando la colombiana recorría las primeras filas del recinto, instantes antes de cerrar el espectáculo con “Music Sessions #53”, uno de los temas más comentados de su carrera reciente. Entre el público, algunos asistentes sostenían paletas con el rostro del exfutbolista. Al percatarse de las imágenes, Shakira mostró una expresión de sorpresa y ligera incomodidad que fue captada por decenas de teléfonos móviles.

Aunque el momento duró apenas segundos, el impacto fue inmediato. Los videos comenzaron a circular en redes sociales y el nombre de la artista escaló rápidamente en las tendencias. Usuarios destacaron que “la naturalidad de la reacción, lejos de cualquier pose ensayada” fue lo que realmente convirtió la escena en noticia.

La reacción dividió opiniones. Algunos fans interpretaron el gesto como una muestra evidente de incomodidad ante un recuerdo inesperado en medio de un concierto multitudinario. Otros lo vieron como una simple expresión de sorpresa.

En cuestión de horas, la escena se convirtió en un nuevo momento icónico de la cultura pop digital. Comentarios como “Parecía que hubiera visto al mismísimo diablo”, “nuevo momento icónico de la cultura pop” o “les aseguro que en ese momento Shakira pensó que el tipo estaba en el concierto” inundaron las plataformas.

El episodio demuestra que, incluso sin pronunciar palabra, la narrativa pública en torno a la ruptura entre Shakira y Piqué continúa generando conversación. La separación, que ha inspirado parte de su repertorio más reciente, sigue siendo un elemento latente en la percepción mediática de cada presentación en vivo.

El concierto en San Salvador formó parte de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, uno de los proyectos más ambiciosos de la cantante en los últimos años. Cada show ha estado rodeado de expectativa no solo por el despliegue escénico y el repertorio, sino también por el simbolismo que acompaña esta nueva etapa profesional y personal.

El momento viral confirma el nivel de escrutinio al que está sometida la artista: cualquier gesto, mirada o reacción se convierte en material de análisis y debate digital.

Mientras su gira acapara titulares, la intérprete también es noticia por decisiones patrimoniales. Shakira ha puesto en venta Bonds Cay, una isla privada situada al norte de las Bahamas, por 25 millones de euros.

La propiedad, de aproximadamente 263 hectáreas y ubicada a unos 200 kilómetros de Miami, destaca por sus playas de arena blanca y aguas turquesas. La cantante la adquirió en 2006 junto a otros inversionistas, entre ellos el músico británico Roger Waters y Antonio de la Rúa, pagando entonces cerca de la mitad del precio actual.

Actualmente, la isla está siendo comercializada por la firma inmobiliaria Corcoran CA Christie Bahamas, que subraya su privacidad, así como la posibilidad de acceso mediante yates, jets y helicópteros. También destaca el potencial de desarrollo para proyectos exclusivos.

Bonds Cay permanece prácticamente virgen desde su adquisición. Aunque en su momento se contempló como posible espacio para iniciativas culturales, esos planes no llegaron a concretarse. El terreno, que también estuvo vinculado a Roger Waters, es considerado una de las propiedades más extensas y prístinas disponibles en la región.

El agente inmobiliario resalta la rareza de encontrar una isla de estas dimensiones en el Caribe que se mantenga inalterada, un factor que incrementa su atractivo tanto para desarrollos turísticos de lujo como para proyectos de conservación ambiental.

Además de su valor estratégico y económico, Bonds Cay alberga una especie de caracol terrestre única, lo que añade relevancia ecológica a la propiedad. En el pasado, la isla también fue objeto de atención mediática por cuestiones fiscales, ya que durante un tiempo fue considerada domicilio de la artista, situación que posteriormente fue revisada por las autoridades.

Entre momentos virales en sus conciertos y decisiones empresariales millonarias, Shakira continúa siendo protagonista tanto en los escenarios como en el ámbito internacional de inversiones, confirmando que cada paso que da, sobre el escenario o fuera de él, tiene repercusión global.