Durante una conferencia de prensa, representantes de la comunidad expresaron su pesar por lo ocurrido la noche del sábado, cuando maquinaria pesada derribó la estructura sin previo aviso, acción que calificaron como arbitraria y carente de diálogo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La demolición del monumento de la presencia china en Panamá, ubicado en el Parque Mirador del puente de las Américas, ha generado profundo rechazo e indignación dentro de la comunidad chino-panameña, que considera el hecho como la pérdida de un símbolo histórico que representa más de 170 años de aporte al país.