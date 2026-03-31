Pescadores denuncian robos en altamar y piden mayor vigilancia
El incidente ocurrió entre las zonas de Isla Taboga e Isla Pacheca, donde una embarcación fue interceptada por delincuentes que sustrajeron dos motores fuera de borda, de 60 y 90 caballos de fuerz, además de combustible y otros equipos.
Ciudad de Panamá, Panamá/El sector de la pesca artesanal en Panamá ha encendido las alarmas ante el aumento de robos en altamar, tras registrarse un nuevo caso hace apenas dos días en aguas del Pacífico.