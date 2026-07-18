El complejo será levantado dentro del campus universitario y está dirigido principalmente a estudiantes que residen en comunidades alejadas y que requieren hospedaje para continuar sus estudios en la capital.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) adjudicó un proyecto por alrededor de $28 millones para la construcción de dos edificios de dormitorios de ocho niveles cada uno, una obra que busca ampliar las opciones de alojamiento para estudiantes provenientes de áreas apartadas del país.