Casco Antiguo/El Casco Antiguo de la ciudad de Panamá volvió a convertirse este último domingo del mes en un punto de encuentro para residentes y visitantes, esta vez con una nueva edición de "Tripea lo tuyo", una iniciativa que promueve el turismo interno a través de la exhibición de la oferta cultural, gastronómica y turística de distintas provincias del país.