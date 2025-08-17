Leonor Calderón, exministra de Desarrollo Social; Rossana Muñiz, directora de protección social del Mides; y Jorge Giannareas, consultor especialista en políticas públicas para el desarrollo social, dan su punto de vista sobre ayuda social y pobreza en Panamá.

En el programa Radar de este domingo 17 de agosto se analizan temas relevantes de la sociedad panameña. En primer lugar, el abogado Roberto Ruiz Díaz; la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño Vásquez; y el diputado de Vamos, Roberto Zúñiga, hablan sobre jubilaciones y privilegios.

Finalmente, Zelmar Rodríguez, administradora de la ASEP, explica cómo se preparan para la venta del paquete mayoritario de las acciones de las empresas eléctricas y cómo garantizar la calidad del servicio.