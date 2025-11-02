Prevención y desastres: Los fenómenos extremos cada vez son más frecuentes e intensos y están directamente relacionados con el cambio climático, según advierten los científicos.

Balance de la Asamblea: El pasado 30 de octubre culminó el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. En la última sesión se evidenció lo fragmentada que está y las marcadas diferencias que generaron grandes pendientes.

Formación de médicos: Las plazas son pocas para la cantidad de médicos que se gradúan. Surge entonces una pregunta clave. ¿Qué deben hacer las instituciones formadoras y el sistema de salud para garantizar las plazas necesarias a nivel nacional y al mismo tiempo una formación de calidad?