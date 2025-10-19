Femicidios y medidas de protección: En lo que va de este año 2025 se han registrado 17 femicidios en Panamá, incluyendo las últimas muertes violentas reportadas en el interior del país.

El brutal asesinato de una joven en Aguadulce, quien había denunciado previamente a su agresor, también revivió el debate sobre la efectividad de los mecanismos de protección para mujeres víctimas de violencia en Panamá.

Contratos, corrupción y transparencia: En la Asamblea Nacional ha sido presentado un anteproyecto de ley que busca modificar la Ley de Contrataciones Públicas para impedir de forma permanente que personas naturales o empresas condenadas por corrupción sean contratadas por el Estado.

El ministro de Salud Fernando Boyd Galindo y parte de su equipo analizan los principales desafíos en esta materia y cómo será distribuido el presupuesto en medio de las enormes necesidades de nuestro sistema.