La Defensoría del Pueblo presentó el informe de la situación de los derechos humanos en el país. El documento revela que aún existen enormes brechas en la atención de necesidades básicas como salud, agua y educación.

El actual gobierno ha iniciado un plan para ejecutar la integración de los sistemas de salud del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social.

Con la reducción de la operatividad de la empresa Revisalud, la crisis de recolección de basura en San Miguelito se ha incrementado, obligando al municipio a tomar medidas urgentes. El nuevo modelo de gestión para esta tarea debe quedar claro con la próxima licitación para escoger a la nueva empresa.

Estos son los temas de Radar del domingo 14 de diciembre de 2025.