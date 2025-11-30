Ciudad de Panamá/Los partidos políticos tradicionales en Panamá enfrentan una profunda crisis tras sus derrotas electorales, lo que ha llevado a un llamado a la renovación para recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la democracia.

Además, la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, destacando las presiones de Washington para que Nicolás Maduro abandone el poder y las consecuencias de estas acciones para la región. También la creación de una lista de ofensores sexuales en Panamá como respuesta al aumento de abusos contra menores, evaluando si esta medida será efectiva para proteger a los niños. Lo debatiremos aquí.