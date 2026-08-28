Más del 98% de los pacientes con cáncer de colon llega al Instituto Oncológico con síntomas

Casi el 40% de los pacientes con cáncer de colon llega en etapas 3 y 4, dice especialista.
28 de agosto 2026 - 07:09

Casi el 40% de los pacientes con cáncer de colon llega en etapas 3 y 4

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