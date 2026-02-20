Dos semanas después de que el ministro de Salud anunciara la realización de exámenes médicos a jóvenes vinculados al caso del Centro de Orientación Integral, ubicado en Tocumen, las autoridades sanitarias confirmaron que las evaluaciones ya fueron practicadas. El director regional de Salud de San Miguelito, Algis Torres, explicó que se realizaron los estudios a 10 pacientes, no a 12, debido a que dos fueron retirados por sus familiares.