Avanza la construcción del nuevo Hospital del Niño; registra un 45% de avance

Un ambicioso proyecto de infraestructura hospitalaria avanza con un 45% de ejecución, según informaron autoridades de salud durante un reciente recorrido encabezado por el presidente de la República y el titular del Ministerio de Salud, Fernando Boyd.

Nuevo Hospital del Niño en construcción

La obra del Hospital del Niño contempla la remodelación del antiguo edificio, la adecuación de nuevas áreas de estacionamiento y la construcción de una moderna torre principal de 23 pisos, que albergará más de 400 camas hospitalarias y más de un centenar de consultorios.

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