Un ambicioso proyecto de infraestructura hospitalaria avanza con un 45% de ejecución, según informaron autoridades de salud durante un reciente recorrido encabezado por el presidente de la República y el titular del Ministerio de Salud, Fernando Boyd.

La obra del Hospital del Niño contempla la remodelación del antiguo edificio, la adecuación de nuevas áreas de estacionamiento y la construcción de una moderna torre principal de 23 pisos, que albergará más de 400 camas hospitalarias y más de un centenar de consultorios.