Banda del Instituto Moscote afina sus tonadas para los desfiles
Después de varias semanas sin reunirse, los integrantes de la banda de música Rafael Tejada del Instituto José Dolores Moscote volvieron a encontrarse para ensayar y prepararse para los desfiles patrios, pese a que el plantel permanece cerrado por seguridad tras el sismo registrado en el país.
El reencuentro estuvo marcado por la emoción de los estudiantes y sus instructores, quienes retomaron los ensayos con la mirada puesta en las presentaciones de noviembre y en la celebración de los 50 años de trayectoria de la agrupación musical.