Después de varias semanas sin reunirse, los integrantes de la banda de música Rafael Tejada del Instituto José Dolores Moscote volvieron a encontrarse para ensayar y prepararse para los desfiles patrios, pese a que el plantel permanece cerrado por seguridad tras el sismo registrado en el país.

El reencuentro estuvo marcado por la emoción de los estudiantes y sus instructores, quienes retomaron los ensayos con la mirada puesta en las presentaciones de noviembre y en la celebración de los 50 años de trayectoria de la agrupación musical.