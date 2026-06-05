Ciudadanos rechazan posible demolición de histórica estación del Ferrocarril de Panamá en Balboa

La posible demolición de la antigua estación del Ferrocarril de Panamá comienza a generar reacciones.
05 de junio 2026 - 13:35

Ciudadanos rechazan posible demolición de histórica estación del Ferrocarril de Panamá en Balboa

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