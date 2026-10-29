La necesidad de contar con mayores recursos económicos para atender los compromisos de la administración de justicia y avanzar con los proyectos de modernización del sistema judicial fue uno de los planteamientos expuestos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante el acto de rendición de cuentas, a un año de la implementación de la reforma procesal civil.

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen, manifestó que aún no han recibido respuesta a una nota relacionada con una solicitud presupuestaria. Según explicó, ante la falta de contestación se configura lo que se conoce como silencio administrativo, que en este caso interpretan como una negativa.