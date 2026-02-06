Luis Fonsi habla con la serenidad de quien se permite crear sin miedo y con la emoción intacta de quien sigue creyendo en la música como punto de encuentro. En una entrevista con Karen Roquer para Las Más Sonadas de TVN Radio, el artista puertorriqueño compartió el momento personal y creativo que atraviesa, marcado por el lanzamiento de “Cambiaré”, una salsa que nace desde el respeto, la memoria y la celebración de las raíces latinas, y que ha encontrado en Panamá una respuesta inmediata y entusiasta.