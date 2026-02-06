Alcalde de Pocrí es imputado por peculado en audiencia en Los Santos

Los Santos/Manuel Soriano, alcalde del distrito de Pocrí y exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), fue imputado por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de diversas formas de peculado, en perjuicio del Estado. La decisión fue adoptada por el juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Los Santos y, durante una audiencia de solicitudes múltiples.

Tras valorar los argumentos presentados por las partes, el Tribunal de Garantías decretó como medida cautelar personal la prohibición de salida del territorio nacional, al considerar que esta resulta idónea y suficiente para garantizar los fines del proceso penal. El juzgador tomó en cuenta la naturaleza del hecho investigado y el riesgo procesal de desatención del proceso.

Durante la audiencia, en la que se dio por presentada la formulación de imputación de cargos, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Francisco Marcos Hermoso, mientras que la defensa técnica particular del imputado estuvo a cargo del abogado Franklin Ábrego. En calidad de querellante, en representación de Conades, participó la abogada Nabila Bravo.

No obstante, la Fiscalía anunció que apelará la medida cautelar impuesta. La audiencia para resolver dicho recurso fue fijada para el 24 de febrero, a las 2:15 p.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial, debido a que las partes mantienen otras audiencias relacionadas con el mismo imputado en una jurisdicción distinta.

Soriano, quien se desempeñó como secretario ejecutivo de Conades hasta el año 2018, actualmente mantiene una medida cautelar de detención provisional en otro proceso penal.

Además, enfrenta once expedientes abiertos en el Ministerio Público, en los que se le acusa de presuntamente no haber gestionado la culminación de múltiples proyectos del programa de sanidad básica en diversas regiones del país.