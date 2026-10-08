Gastos hormiga: Acodeco advierte que pequeñas compras pueden sumar $1,380 al año

Un café antes de entrar al trabajo, una botella de agua o una galleta para el camino a casa parecen compras de poco peso en el bolsillo.
08 de octubre 2026 - 19:01

Gastos hormiga: Acodeco advierte que pequeñas compras pueden sumar $1,380 al año

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