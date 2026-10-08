Taxistas en Veraguas expresan preocupación por robos y hurtos durante sus recorridos

La inquietud surge tras un caso en el que un taxista recibió ayuda del conductor de un equipo pesado en la vía Interamericana.

Veraguas./Taxistas de Veraguas manifestaron su preocupación por los casos de robos y hurtos contra conductores del transporte selectivo y reiteraron el llamado a extremar las precauciones, especialmente durante la noche y la madrugada.

La inquietud surge tras un caso en el que un taxista recibió ayuda del conductor de un equipo pesado en la vía Interamericana.

Según la información sobre las investigaciones, cuatro personas habían abordado el taxi y dos personas fueron imputadas por hurto agravado. Las investigaciones sobre el caso continúan.

Desde las organizaciones del sector, los transportistas recomendaron mantenerse atentos a quienes suben a sus vehículos y a la cantidad de pasajeros que trasladan.

“Le digo que tienen que tener un poquito de cuidado y saber, por ejemplo, ver siempre quién se va a montar en la unidad”, expresó un representante de los taxistas.

También pidió tener precaución cuando más de tres personas intenten abordar el vehículo y destacó la experiencia de los conductores para evaluar estas situaciones durante sus recorridos.

Con información de Ney Castillo.