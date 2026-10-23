Inicia la demolición del antiguo edificio de correos en Penonomé

Las labores se desarrollan bajo protocolos de seguridad y con el acompañamiento del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), debido a las condiciones de las estructuras y a la presencia de una vivienda contigua, cuyos propietarios también han cumplido con los procedimientos requeridos para iniciar la demolición.