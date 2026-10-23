Inicia la demolición del antiguo edificio de correos en Penonomé
Las labores se desarrollan bajo protocolos de seguridad y con el acompañamiento del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), debido a las condiciones de las estructuras y a la presencia de una vivienda contigua, cuyos propietarios también han cumplido con los procedimientos requeridos para iniciar la demolición.
La demolición de unas antiguas estructuras que durante años funcionaron como oficinas de correos en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, tomará aproximadamente entre tres y cuatro días, según informó el ingeniero municipal de la Alcaldía de Penonomé, quien forma parte del comité encargado de coordinar estos trabajos.