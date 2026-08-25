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Madres panameñas claman por el regreso de sus hijos reclutados para combatir en la guerra

Según datos de la Cancillería y el Ministerio Público, alrededor de 30 panameños han sido vinculados a este conflicto. De acuerdo con los reportes oficiales, 21 estarían del lado ruso y nueve del lado ucraniano.

Ministerio Público investiga a quienes reclutan panameños para combatir en Rusia y Ucrania

Los testimonios de estas familias se suman a otros casos de panameños que han terminado vinculados al conflicto armado entre Rusia y Ucrania después de recibir ofertas de trabajo, estudios u otras oportunidades.

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