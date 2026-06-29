Más de un millón de panameños entre el desempleo y la informalidad

Economistas señalan que, aunque el país mantiene perspectivas económicas favorables con un crecimiento superior al 4%, existen sectores que todavía presentan dificultades para generar suficientes puestos de trabajo.

Desempleo juvenil en Panamá se concentra en la provincia de Panamá Oeste.

El desempleo continúa siendo uno de los principales desafíos económicos y sociales de Panamá. Para 2025, las cifras reflejan un aumento del 10%, una situación que se traduce en más de un millón de panameños afectados entre desempleo e informalidad laboral.

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