Economistas señalan que, aunque el país mantiene perspectivas económicas favorables con un crecimiento superior al 4%, existen sectores que todavía presentan dificultades para generar suficientes puestos de trabajo.

El desempleo continúa siendo uno de los principales desafíos económicos y sociales de Panamá. Para 2025, las cifras reflejan un aumento del 10%, una situación que se traduce en más de un millón de panameños afectados entre desempleo e informalidad laboral.